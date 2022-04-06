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Сегодня, 06:15

Луис Диас: «Бенфика» очень непростой соперник, но «Ливерпуль» готов играть с любой командой»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ливерпуля» Луис Диас подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

«Гол, который я забил, очень важен, потому что он дает нам хороший задел. Сейчас самое главное —отдохнуть. Мы знаем, что это еще не конец, поскольку «Бенфика» очень непростой соперник, но мы готовы играть с любой командой в любом матче. Наша команда сейчас на ходу, мы знаем, какое у нас преимущество, так что будем готовы», — приводит слова Диаса официальный сайт УЕФА.

Ответная игра «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
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