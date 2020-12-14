Луис Альберто заявил, что «Лацио» не боится «Баварию»
15:30
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с «Баварией».
«Сложная жеребьевка, мы встречаемся с действующими чемпионами, но без страха и с высоко поднятой головой», — написал испанец в Twitter.
Первая игра состоится в Риме, ответная — в Мюнхене. Точный календарь матчей станет известен позднее.
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