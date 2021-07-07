«Лудогорец» обыграл солигорский «Шахтер» в отборочном турнире Лиги чемпионов

В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов болгарский «Лудогорец» победил белорусский «Шахтер» (Солигорск) — 1:0.

Единственный мяч в концовке игры забил бразилец Каули. В других матчах загребское «Динамо» обыграло исландский «Валюр» (3:2). Молдавский «Шериф» разгромил албанскую «Теуту» (4:0). «Макккаби» из Хайфы и «Кайрат» сыграли вничью (1:1). «Мальме» переиграл «Ригу» (1:0).

Ответный мяч пройдет 13-14 июля.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Лудогорец» (Болгария) — «Шахтер С» (Белоруссия) — 1:0 (0:0)

Гол: Каули, 90+2

7 июля. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».

«Динамо З» (Хорватия) — «Валюр» (Исландия) — 3:2 (2:0)

7 июля. Загреб. Стадион «Максимир».

«Теута» (Албания) — «Шериф» (Молдавия) — 0:4 (0:2)

7 июля. Дуррес. Стадион «Нико Дована».

«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:1 (1:0)

7 июля. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

«Мальме» (Швеция) — «Рига» (Латвия) — 1:0 (0:0)

7 июля. Мальме. Стадион «Сведбанк».