Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лудогорец» обыграл солигорский «Шахтер» в отборочном турнире Лиги чемпионов

22:11
Теги:

В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов болгарский «Лудогорец» победил белорусский «Шахтер» (Солигорск) — 1:0.

Единственный мяч в концовке игры забил бразилец Каули. В других матчах загребское «Динамо» обыграло исландский «Валюр» (3:2). Молдавский «Шериф» разгромил албанскую «Теуту» (4:0). «Макккаби» из Хайфы и «Кайрат» сыграли вничью (1:1). «Мальме» переиграл «Ригу» (1:0).

Ответный мяч пройдет 13-14 июля.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Лудогорец» (Болгария) — «Шахтер С» (Белоруссия) — 1:0 (0:0)

Гол: Каули, 90+2

7 июля. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».

«Динамо З» (Хорватия) — «Валюр» (Исландия) — 3:2 (2:0)

7 июля. Загреб. Стадион «Максимир».

«Теута» (Албания) — «Шериф» (Молдавия) — 0:4 (0:2)

7 июля. Дуррес. Стадион «Нико Дована».

«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:1 (1:0)

7 июля. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

«Мальме» (Швеция) — «Рига» (Латвия) — 1:0 (0:0)

7 июля. Мальме. Стадион «Сведбанк».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

На Евро-2020 был забит 11-й автогол
Почему любимый сидит на сайтах знакомств?
На выплату в 10 тыс. рублей на школьников из бюджета выделили 204 млрд рублей
Пассажиры самолета объяснили конфликт с Ваенгой: Задирала босые ноги
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд