«Лудогорец» и «Ференцварош» сыграют в Лиге чемпионов 6 августа

«Лудогорец» и «Ференцварош» встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Игра, которая начнется в 20.30 по московскому времени, пройдет на «Хювефарма Арене» в Разграде (Болгария).

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.

06 августа, 20:30. Huvepharma Arena (Разград)

Следить за ключевыми событиями игры «Лудогорец» — «Ференцварош» можно в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится 12 августа в Будапеште (Венгрия). Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.