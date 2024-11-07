Лучшим игроком матча с «Црвена Звезда» — «Барселона» признан Мартинес

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес признан лучшим игроком матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2).

33-летний испанец стал автором первого гола «Барселоны» на 13-й минуте встречи.

«Мартинез отлично вел защиту «Барселоны» и забил важный гол», — резюмировали технические наблюдатели УЕФА.

«Барселона» с девятью очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Црвена Звезда» без набранных очков располагается на 35-й строчке.