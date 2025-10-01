Лучшим игроком матча «Челси» — «Бенфика» признан Кукурелья

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0). 27-летний испанец отыграл 90 минут, пробежал 10,3 км и сделал 5 отборов.

«В разные игровые отрезки он демонстрировал очень хороший футбол. Грамотно действовал позиционно, эффективно использовал свои подключения к атакам и своевременно реагировал на перестановки в игре», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Челси» с тремя очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Бенфика» идет на 30-й строчке — 0 очков.

В 3-м туре «Челси» сыграет с «Аяксом» (22 октября), «Бенфика» встретится с «Ньюкаслом» (21 октября).