Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Главное — победить. Уверен, что мы выберем верную тактику на матч. Мне не нравится, когда говорят, что проигрывают достойно. Лучше выиграть и пусть говорят, что недостойно. Нужно показать хорошую игру, чтобы всем нам было нестыдно. (Гоша Чернов)