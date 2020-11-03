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«Лучше выиграть, но недостойно, чем проиграть достойно». Дзюба — о матче с «Лацио»

12:28
Артем Дзюба. Фото Никита Успенский
Артем Дзюба. Фото Никита Успенский
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Главное — победить. Уверен, что мы выберем верную тактику на матч. Мне не нравится, когда говорят, что проигрывают достойно. Лучше выиграть и пусть говорят, что недостойно. Нужно показать хорошую игру, чтобы всем нам было нестыдно. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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