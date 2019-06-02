"Лучшая ночь в нашей профессиональной жизни". Эмоциональная речь Клоппа о победе в ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов (2:0) заявил, что его команда переживает лучшую ночь в своей профессиональной жизни.

- Я очень рад за ребят, фанатов и мою семью. Они страдают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой, - приводит слова Клоппа BBC. - Вы когда-нибудь видели подобную команду, которая борется без топлива в баке? И у нас есть вратарь, который заставляет выглядеть легко сложные вещи.

Это лучшая ночь в нашей профессиональной жизни. Путь к победе занял некоторое время, которое повлияло на наше развитие. Теперь мы можем продолжать. Владельцы клуба никогда не оказывали на нас давления.

Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сегодня во мне только вода.

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