Луческу стал самым пожилым тренером в Лиге чемпионов, побив рекорд Хайнкеса

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу стал самым пожилым тренером в истории Лиги чемпионов. Румынский специалист вывел команду на матч 1-го тура группового турнира против «Ювентуса» в возрасте 75 лет и 84 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Юппу Хайнкесу, возглавлявшему «Баварию». Немецкий специалист руководил мюнхенцами 1 мая 2018 года, в полуфинальном матче с «Реалом» (2:2) за 8 дней до своего 73-летия.

Луческу возглавил «Динамо» этим летом. С 2004 по 2016 год он руководил «Шахтером», а в сезоне-2016/17 возглавлял «Зенит».