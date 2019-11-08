Луческу сравнил Дугласа Косту с Мбаппе

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу оценил игру в матче группового турнира против «Локомотива» нападающего «Ювентуса» Дугласа Косты, который ранее выступал за донецкий клуб.

— Когда я увидел гол Косты в ворота «Локомотива», у меня был соблазн закричать, — приводит слова Луческу Tuttosport. — Он очень щедрый игрок, он предпочитает помогать забивать голы. За его почти уникальное сочетание технического мастерства, контроля мяча, скорости и мастерства в атакующих действиях Дуглас может и должен играть гораздо больше. По качеству игры он не может позавидовать даже Мбаппе.

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов Дуглас Коста забил победный гол в ворота «Локомотива» (2:1). В текущем сезоне на его счету 4 матча в серии А, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

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