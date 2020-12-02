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Луческу считает, что «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов

02:02
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом» допустил, что «Юве» может претендовать на победу в турнире.

«На данный момент «Ювентус» может играть по-новому, что даже может позволить им выиграть Лигу чемпионов, — цитирует специалиста официальный сайт «Динамо». — На поле выйдут футболисты, которые очень умело играют. Впрочем, у них есть проблемы, как и у всех других»

Румынский тренер считает, что «Ювентус» ослабили коронавирус и необходимость играть при пустых трибунах. При этом он уверен, что чемпионы Италии вновь станут одним из лучших клубов мира. Также он сказал, что у Андреа Пирло хорошая команда, и новому тренеру нужно время, чтобы отладить все механизмы игры.

Матч «Ювентус» — «Динамо» начнется в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/liga_chempioniv_yuventus_dinamo_peredmatcheva_preskonferentsiya_mirchi_luchesku/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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