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Луческу считает, что киевскому «Динамо» не хватило смелости в матче с «Барселоной»

07:58
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Барселона» заслуженно победила. Они нас обыграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Мы допускали ошибки на своей половине поля, которые приводили к моментам у наших ворот. Во втором тайме мы стали играть спокойнее и умнее. Но, к сожалению, нам не хватило смелости, чтобы развивать и завершать атаки. Мы хорошо играли без мяча, оборонялись и подстраховывали друг друга, не давая техничным соперникам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не устроила", — приводит официальный сайт УЕФА слова Луческу.

Из-за поражения киевляне опустились на последнее, четвертое место в группе E, на счету команды 1 очко в 3 матчах. «Барселона» поднялась на третью строчку с 3 очками в 3 играх.

Барселона — Динамо К

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032673--barcelona-vs-dynamo-kyiv/

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Иван Торопцев все материалы автора

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