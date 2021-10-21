Луческу считает, что киевскому «Динамо» не хватило смелости в матче с «Барселоной»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Барселона» заслуженно победила. Они нас обыграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Мы допускали ошибки на своей половине поля, которые приводили к моментам у наших ворот. Во втором тайме мы стали играть спокойнее и умнее. Но, к сожалению, нам не хватило смелости, чтобы развивать и завершать атаки. Мы хорошо играли без мяча, оборонялись и подстраховывали друг друга, не давая техничным соперникам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не устроила", — приводит официальный сайт УЕФА слова Луческу.

Из-за поражения киевляне опустились на последнее, четвертое место в группе E, на счету команды 1 очко в 3 матчах. «Барселона» поднялась на третью строчку с 3 очками в 3 играх.