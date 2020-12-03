Луческу считает, что «Динамо» не хватило опыта в матче с «Ювентусом»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Ювентуса» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил недостаток опыта. Также он надеется, что его команда весной сыграет в еврокубках.
— У нас было несколько моментов, которые мы не довели до конца, — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. — Нам не хватило опыта. Но мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков. Порой наши молодые игроки принимают неверные решения. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры. Они должны сделать выводы, а сейчас впереди у нас главная игра против «Ференцвароша». Это будет матч плей-офф за право продолжить еврокубковый сезон весной.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029443--juventus-vs-dynamo-kyiv/
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