Луческу считает, что «Динамо» не хватило опыта в матче с «Ювентусом»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Ювентуса» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил недостаток опыта. Также он надеется, что его команда весной сыграет в еврокубках.

— У нас было несколько моментов, которые мы не довели до конца, — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. — Нам не хватило опыта. Но мы растем, развиваемся, это огромный опыт для наших молодых игроков. Порой наши молодые игроки принимают неверные решения. Я говорю игрокам, что они не должны нарушать принципов игры. Они должны сделать выводы, а сейчас впереди у нас главная игра против «Ференцвароша». Это будет матч плей-офф за право продолжить еврокубковый сезон весной.