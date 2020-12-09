Луческу оценил игру «Динамо» в 6-м туре Лиги чемпионов
05:17
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после победы над «Ференцварошем» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что второй тайм был лучше первого.
— В перерыве я сказал ребятам, что мы должны активнее выбегать в атаку, если хотим выиграть и пройти дальше, — цитирует пресс-служба УЕФА Луческу. — В первом тайме мы отбирали мяч и быстро его теряли. Во втором тайме нам следовало пользоваться пространством за спинами соперника, который большими силами выбегал в атаку. И мы это смогли.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029467--dynamo-kyiv-vs-ferencvaros/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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