Луческу назвал загадкой провал российских клубов в еврокубках

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью «СЭ» признался, что не понимает причин провала российских клубов в розыгрышах еврокубков текущего сезона.

Игравшие в Лиге чемпионов «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», а также выступавший в Лиге Европы ЦСКА одержали на четверых лишь одну победу в 24 матчах. «Динамо» под руководством Луческу в шести матчах одержало одну победу и один раз сыграло вничью.

«Не понимаю, почему российские клубы выиграли только один матч на всех на групповых этапах еврокубков. Российский чемпионат выше украинского в таблице УЕФА, РПЛ имеет прямую квалификацию в ЛЧ... Для меня это загадка. Во многом дело в конкуренции. Исчез в какой-то момент ЦСКА из-за ухода большой группы опытных и сильных игроков. «Спартак» в 2017 году выиграл титул, а потом исчез. Что случилось?» — сказал Луческу.

По мнению специалиста, для улучшения результатов в Европе, необходимо поднимать соревновательный уровень в российской и украинской лигах.

«Нужно делать наши лиги более соревновательными. Сейчас уже нет таких проблем с погодой, какие были еще лет 20 назад. Вполне можно играть и в январе, и в феврале. Надо повышать уровень лиг», — добавил Луческу.

В 1/16 финала Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет с «Брюгге», донецкий «Шахтер» — с «Маккаби» Тель-Авив, а единственный представитель России, «Краснодар», — против загребского «Динамо».

(Артем Калинин)

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