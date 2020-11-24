Луческу: «Мы хотим выиграть у «Барселоны»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов провив «Барселоны». Встреча пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 мск.

«Мы хотим выиграть. Нас ожидает игра команд, у которых есть своя философия и свои идеи. Победа для нас очень важна.

«Барселона» есть «Барселона». Понятно, что присутствие Месси дает преимущество команде в плане созидания. Но в то же время его отсутствие можно расценивать как позитив — в обороне они будут действовать качественнее», — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.