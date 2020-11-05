Луческу могут дисквалифицировать на 1 матч за критику ВАР

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может быть дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов за критику ВАР, сообщает Sport.es.

После матча 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2) румынский специалист заявил, что является противником ВАР, и что до появления ВАР футбол «был лучше и честнее». Сообщается, что УЕФА может пропустить ответную встречу с каталонской командой, если его слова признают проявлением неспортивного поведения или жалобой на судейство.

Матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Барселоной» состоится 24 ноября, начало — в 23.00 (мск).