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26 ноября 2025, 07:47

Спаллетти: «В раздевалке «Ювентуса» увидел счастливые лица после победы над «Буде-Глимт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лучано Спаллетти.
Фото AFP

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Буде-Глимт» (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Буде-Глимт» демонстрируют действительно впечатляющую игру в пас и скорость мышления на своем поле. Все говорили, что «Буде» проще играть в этой атмосфере. Мы не смогли воспользоваться своими моментами в первом тайме, но после перерыва удвоили усилия. Это важная победа, которую «Ювентус» заслужил, и мы посвящаем ее себе и тем болельщикам, которые приехали поддержать нас в Норвегии.

Я счастлив сегодня вечером, потому что в раздевалке увидел счастливые лица, или по крайней мере более расслабленные, ведь игроки тоже люди и страдают, когда что-то идет не так. Было бы жаль не набрать очков после такого второго тайма, ведь парни сделали то, что нужно было сделать», — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.

«Ювентус» с 6 очками занимает 21-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» идет на 31-й строчке — 2 очка.

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ФК Буде-Глимт
ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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