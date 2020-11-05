Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров — об игре защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

— «Зенит» вышел атаковать, прессинговать, — приводит «Матч ТВ» слова Быстрова. — То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но ЛЧ не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку. Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы и начал его поднимать.