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«Ловрен поскользнулся? Просто он начал поднимать проездной в Лигу Европы». Быстров — об игре защитника «Зенита»

10:14
Деян Ловрен. Фото Instagram
Деян Ловрен. Фото Instagram
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров — об игре защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

— «Зенит» вышел атаковать, прессинговать, — приводит «Матч ТВ» слова Быстрова. — То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но ЛЧ не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку. Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы и начал его поднимать.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/ucl/matchtvnews_NI1265025_U_Shapi_jest_voprosy_k_komande_Bystrov_raznes_legionerov_Trenery_futbolisty_i_eksperty__o_matchah_Krasnodara_i_Zenita_v_LCh

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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