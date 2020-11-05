«Ловрен поскользнулся? Просто он начал поднимать проездной в Лигу Европы». Быстров — об игре защитника «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров — об игре защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).
— «Зенит» вышел атаковать, прессинговать, — приводит «Матч ТВ» слова Быстрова. — То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но ЛЧ не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше. Давайте отметим Жиркова, через которого шли все атаки в первом тайме, включая голевую. Но не стоит надеяться только на Юрку. Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы и начал его поднимать.
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https://matchtv.ru/football/ucl/matchtvnews_NI1265025_U_Shapi_jest_voprosy_k_komande_Bystrov_raznes_legionerov_Trenery_futbolisty_i_eksperty__o_matchah_Krasnodara_i_Zenita_v_LCh