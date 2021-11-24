Ловрен остался удовлетворен ничьей с «Мальме»
02:05
Защитник «Зенита» Деян Ловрен после ничьей с «Мальме» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов признался, что сине-бело-голубые заслужили одно очко.
«Удовлетворен. По правде говоря, таковы для нас реалии — быть на третьем месте. Получилась тяжелая игра, но, полагаю, мы заслуживали в итоге этого набранного очка. Теперь мы гарантировали себе Лигу Европы.
Мы должны сыграть лучше, чем в Лиге чемпионов. Будет нелегко, потому что там хорошие команды, — потребуются правильные настрой и мотивация, чтобы пройти как можно дальше", — цитирует пресс-служба УЕФА Ловрена.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032735--malmo-vs-zenit/
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