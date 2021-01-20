Ловрен назвал причины провала «Зенита» в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что разочарован выступлением клуба в Лиге чемпионов. Напомним команда заняла четвертое место в группе и осталась без еврокубков весной.

— Каковы причины провала «Зенита» в Европе?

— Невезение. Много позволяли соперникам, они забивали слишком легко. В Дортмунде держались до концовки, а потом пропустили и проиграли. Еще раз: нужно фокусироваться на игре вплоть до 95-й минуты.

— Что бы вы поменяли в сезоне, если бы могли?

— Может, иначе бы сыграли с «Брюгге» в первом туре группового этапа. Это самое большое разочарование. Оно и повлияло на все.

— Зато вы забили красивый гол.

— Да, но мы проиграли.

— Кстати, почему вы решили пробить?

— Никто не бил, поэтому я рискнул и ударил!

(Гоша Чернов)

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