Ловрен назвал причины провала «Зенита» в Лиге чемпионов
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что разочарован выступлением клуба в Лиге чемпионов. Напомним команда заняла четвертое место в группе и осталась без еврокубков весной.
— Каковы причины провала «Зенита» в Европе?
— Невезение. Много позволяли соперникам, они забивали слишком легко. В Дортмунде держались до концовки, а потом пропустили и проиграли. Еще раз: нужно фокусироваться на игре вплоть до 95-й минуты.
— Что бы вы поменяли в сезоне, если бы могли?
— Может, иначе бы сыграли с «Брюгге» в первом туре группового этапа. Это самое большое разочарование. Оно и повлияло на все.
— Зато вы забили красивый гол.
— Да, но мы проиграли.
— Кстати, почему вы решили пробить?
— Никто не бил, поэтому я рискнул и ударил!
(Гоша Чернов)
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