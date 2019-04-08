Льоренте вернулся в общую группу "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте восстановился от травмы и сможет принять участие в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба лондонского клуба.

В текущем сезоне 34-летний форвард принял участие в 25 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Полузащитники "шпор" Эрик Дайер (травма паха) и Эрик Ламела (подколенное сухожилие) точно не сыграют в первой игре с "Сити", появление на поле защитника Сержа Орье остается под вопросом.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 9 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.