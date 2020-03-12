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Льоренте дважды забил «Ливерпулю» в дополнительное время

01:22
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«Атлетико» сравнял счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Полузащитник мадридской команды Маркос Льоренте в дополнительное время оформил дубль за 9 минут. Счет — 2:2.

Напомним, в первом матче «Атлетико» дома выиграл с минимальным счетом.

Ливерпуль — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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