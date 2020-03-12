Льоренте дважды забил «Ливерпулю» в дополнительное время

«Атлетико» сравнял счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Полузащитник мадридской команды Маркос Льоренте в дополнительное время оформил дубль за 9 минут. Счет — 2:2.

Напомним, в первом матче «Атлетико» дома выиграл с минимальным счетом.