Льоренте дважды забил «Ливерпулю» в дополнительное время
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«Атлетико» сравнял счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Полузащитник мадридской команды Маркос Льоренте в дополнительное время оформил дубль за 9 минут. Счет — 2:2.
Напомним, в первом матче «Атлетико» дома выиграл с минимальным счетом.
Adrian blunder ? Llorente goal for Atletico Madrid vs Liverpool pic.twitter.com/Zmy2FnDR7T— SportMargin ??? (@SportMargin) March 11, 2020
Marcos Llorente sending liverpool out.#LIVATM #LIVATL pic.twitter.com/hJvtmMYxOF— ??? ?? (@maxxyfire) March 11, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала