Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Льоренте: «Атлетико» показал, что может сражаться с «Баварией» и заслуживал победы»

03:01
Теги:

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте после ничьей с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что его команда могла выиграть. Также он добавил, что нужно лучше реализовывать свои моменты.

— «Бавария» — топовая команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Льоренте. — Они играют на высочайшем уровне, но мы показали, что можем сражаться с ними и заслуживали победы. У меня был отличный момент. И у Корреа. Но нужно пользоваться своими шансами, а мы забили лишь однажды.

Атлетико — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир