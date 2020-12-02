Льоренте: «Атлетико» показал, что может сражаться с «Баварией» и заслуживал победы»
03:01
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте после ничьей с «Баварией» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что его команда могла выиграть. Также он добавил, что нужно лучше реализовывать свои моменты.
— «Бавария» — топовая команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Льоренте. — Они играют на высочайшем уровне, но мы показали, что можем сражаться с ними и заслуживали победы. У меня был отличный момент. И у Корреа. Но нужно пользоваться своими шансами, а мы забили лишь однажды.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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