Лоренцо Инсинье: «Наполи» мог выиграть у «Барселоны», поэтому немного разочарованы»
01:53
Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье после ничьей с «Барселоной»? в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что его команда могла выиграть.
— Мы могли выиграть, поэтому немного разочарованы, — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье. — Особые эмоции от встречи с таким игроком, как Месси.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027123--napoli-vs-barcelona/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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