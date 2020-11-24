Лопетеги: «У Эскудеро проблема с локтем»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Вы требовательный человек. Что вы сказали игрокам в раздевалке?

— Я поздравлял их, сказал, что они молодцы. Пусть наслаждаются. В субботу мы тоже постараемся показать хороший матч.

— Какое состояние у Эскудеро?

— Пока немного могу сказать. Кажется, у него проблема с локтем. Но официального пока ничего нет, ждем результаты от врачей. (Екатерина Потапова)