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Лопетеги: «У Эскудеро проблема с локтем»

24 ноября 2020, 23:41
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Вы требовательный человек. Что вы сказали игрокам в раздевалке?

— Я поздравлял их, сказал, что они молодцы. Пусть наслаждаются. В субботу мы тоже постараемся показать хороший матч.

— Какое состояние у Эскудеро?

— Пока немного могу сказать. Кажется, у него проблема с локтем. Но официального пока ничего нет, ждем результаты от врачей. (Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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