Лопетеги: «У Эскудеро проблема с локтем»
24 ноября 2020, 23:41
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
— Вы требовательный человек. Что вы сказали игрокам в раздевалке?
— Я поздравлял их, сказал, что они молодцы. Пусть наслаждаются. В субботу мы тоже постараемся показать хороший матч.
— Какое состояние у Эскудеро?
— Пока немного могу сказать. Кажется, у него проблема с локтем. Но официального пока ничего нет, ждем результаты от врачей. (Екатерина Потапова)
Опрос
проголосовало: 24457Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю