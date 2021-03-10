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Лопетеги считает незаслуженным поражение «Севильи» от «Боруссии» в Лиге чемпионов

02:08

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги считает, что его команда не заслужила вылет от дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанская команда уступила дортмундцам в первой игре (2:3), а в ответной встрече 9 марта сыграла вничью (2:2).

«Тяжело проигрывать к перерыву 0:1, но команда продолжала верить в успех даже проигрывая 0:2, — цитирует официальный сайт УЕФА Лопетеги. — Мы опечалены и разочарованы. Честно говоря, я считаю результат незаслуженным. Мы хотели дать нашим фанатам повод для радости, но хотя бы можем гордиться решимостью и проявленным характером.

нас были все возможности пройти, и мы заслужили это. Команда провела отличный матч во всех отношениях. Мы превосходили «Боруссию» в трех из четырех сыгранных таймов".

Боруссия Д — Севилья

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