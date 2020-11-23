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Лопетеги: «С «Краснодаром» не сыграют наши сильнейшие футболисты»

18:56
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

— Я жду очень тяжелый матч, — подчеркнул Лопетеги. — У «Краснодара» в составе снова появились игроки, которые восстанавливались до этого. Я чувствую, матч не будет простым.

— У «Севильи» не будет много важных игроков. Как вы справитесь с этим?

— Мы должны это принять, как факт. Действительно, из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильнейших игроков, но мы ничего не сделаем. С теми футболистами, которые у нас есть, будем показывать себя на высшем уровне. (Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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