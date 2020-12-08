Лопетеги: «Ренн» захочет закончить групповой турнир на мажорной ноте»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Ренна».

«К каждому матчу Лиги чемпионов нужно быть готовым. Ваш оппонент сделает то же самое. Они захотят закончить групповой этап на мажорной ноте. Это хорошая команда, одна из лучших команд Франции в прошлом сезоне. Мы хотим хорошо сыграть и с нетерпением ждем матча. Оглядываясь назад, нужно только оценить, что мы делали правильно, а что нет», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.