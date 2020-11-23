Лопетеги — о матче с «Краснодаром»: «Мы не должны расслабляться»
18:59
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.
— План на игру? Завтра решим, — отметил Лопетеги. — Посмотрим, какое состояние будет у игроков. Для нас это будет очень тяжелый матч. Мы должны хорошо спланировать нашу стратегию, чтобы победить.
— Что сказали игрокам, чтобы мотивировать их на «Краснодар»?
— Мы пока на половине пути, поэтому должны не расслабляться, постараться сыграть хорошо. (Екатерина Потапова)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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