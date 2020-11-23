Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

— План на игру? Завтра решим, — отметил Лопетеги. — Посмотрим, какое состояние будет у игроков. Для нас это будет очень тяжелый матч. Мы должны хорошо спланировать нашу стратегию, чтобы победить.

— Что сказали игрокам, чтобы мотивировать их на «Краснодар»?

— Мы пока на половине пути, поэтому должны не расслабляться, постараться сыграть хорошо. (Екатерина Потапова)