Лопетеги: «Краснодар» хорошо играл в Испании»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

— Мы понимаем, что у нас будет тяжелая игра, — отметил Лопетеги. — Мы постараемся победить «Краснодар», для нас это очень важный матч.

— Как вы отреагировали, что снова оказались в Краснодаре? Два года назад вас уволили из сборной Испании за день до чемпионата мира. Это был для вас самый тяжелый момент в карьере?

— У меня только одно чувство — сильное желание играть здесь. Когда я узнал, что снова буду в Краснодаре, с энтузиазмом принял эту новость. Понимаем, что «Краснодар» — сильная команда. Мы будем играть, стараться достичь победы.

— Какие выводы вы сделали после домашней победы над «Краснодаром»? Насколько уверенно чувствуете себя перед предстоящей игрой?

— В Испании «Краснодар» играл хорошо, для нас это был тяжелый матч. Мы постарались, чтобы победить. Завтра будет много игроков в хорошем состоянии. Нам будет тяжело. Но это игра Лиги чемпионов, мы покажем себя. Мы в каждом матче стараемся показать настоящий футбол. (Екатерина Потапова)