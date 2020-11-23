Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лопетеги: «Краснодар» хорошо играл в Испании»

18:50
Теги:

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

— Мы понимаем, что у нас будет тяжелая игра, — отметил Лопетеги. — Мы постараемся победить «Краснодар», для нас это очень важный матч.

— Как вы отреагировали, что снова оказались в Краснодаре? Два года назад вас уволили из сборной Испании за день до чемпионата мира. Это был для вас самый тяжелый момент в карьере?

— У меня только одно чувство — сильное желание играть здесь. Когда я узнал, что снова буду в Краснодаре, с энтузиазмом принял эту новость. Понимаем, что «Краснодар» — сильная команда. Мы будем играть, стараться достичь победы.

— Какие выводы вы сделали после домашней победы над «Краснодаром»? Насколько уверенно чувствуете себя перед предстоящей игрой?

— В Испании «Краснодар» играл хорошо, для нас это был тяжелый матч. Мы постарались, чтобы победить. Завтра будет много игроков в хорошем состоянии. Нам будет тяжело. Но это игра Лиги чемпионов, мы покажем себя. Мы в каждом матче стараемся показать настоящий футбол. (Екатерина Потапова)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 24320
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир