Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская после домашнего матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1) высказала мнение, что игра железнодорожников против «Баварии» (1:2) была более целостной.

— «Локомотив» молодцы! Они знали, что делать и как делать. Да, не всегда контролировали мяч и нервы сказывались, но играли хорошо, — сказала Смородская «СЭ».

— Многие считают, что «Локомотив» не усилился перед Лигой чемпионов. Согласны с этим мнением?

— Нет, ну особого усиления, конечно, не было. Все зависит от возможностей. Симеоне тоже не особо усилился. Это одна из сильнейших команд Европы. «Локомотив» в этом статусе не находится, но идет к нему. Молодцы, заработали очко. Могу только похвалить.

— Какой «Локомотив» вам больше понравился — сегодняшний или в матче с «Баварией»?

— Матч с «Баварией» был более целостным — лучше контролировали мяч, более точные пасы были. Но мы не взяли очков, а сегодня очко взяли. Это очень дорогого стоит.

— Если бы не пенальти, «Локомотив» наиграл бы на ничью?

— Вы знаете, пенальти «Локомотив» честно заработал. Подача фланга, футболист «Атлетико» выставляет руку, изменив направление движения мяча. Это стопроцентный пенальти. Если бы «Локомотив» сидел в обороне, не атаковал и ничего не показал, тогда можно было бы говорить про вымученный пенальти. А тут абсолютно не та ситуация. Они заработали пенальти своей активной игрой. (Константин Колмаков)

Полностью интервью Смородской