«Локомотив» заявил 29 футболистов на Лигу чемпионов

«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявку на Лигу чемпионов. В список А попали 22 футболиста, в список Б — семь.

Список А

Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Ротенберг, Кверквелия.

Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Алексей Миранчук.

Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.

Список Б

Вратарь: Сухорученко.

Защитник: Лысов.

Полузащитники: Дорофеев, Куликов, Рыбчинский, Титков, Тугарев.

Соперниками «Локо» по групповому турниру Лиги чемпионов будут «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».