Стали известны составы «Локомотива» и «Зальцбурга» на матч группового турнира Лиги чемпионов. Антон Миранчук начнет встречу на скамейке запасных, Гжегож Крыховяк не попал в заявку на матч. Как собщает пресс-служба «Локо», он и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и не примут участия в матче.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лисакович, Лысцов, Магкеев, Рыбус, Зе Луиш, Эдер.

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Мвепу, Камара, Юнузович, Собослаи, Бериша, Койта.

Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»