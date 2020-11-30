Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность в победе железнодорожников в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга». Встреча пройдет в Москве во вторник, 1 декабря.

— Полночи думал про эту игру. «Зальцбург» непростая команда, но «Локомотива» должен справиться, — сказал Наумов «СЭ». — Думаю, будет так — «Локомотив» обыграет «Зальцбург», а «Атлетико» сейчас не в лучшем состоянии, поэтому проиграет «Баварии». Чуйка у меня такая. А дальше мы будем играть с «Баварией», которой особо ничего уже не нужно будет. Можем удачно сыграть.

— Верите в выход «Локомотива» в плей-офф?

— Я очень бы этого хотел. Это было бы чудесным завершением года для «Локомотива», потому что в чемпионате все складывается не очень хорошо. Это единственная зацепка, где болельщики «Локомотива» могут порадоваться. Хотя, конечно, это больше из области фантастики, предположений. Тем не менее, это возможно. Все будет зависеть от матча с «Зальцбургом».

— За счет чего «Локо» завтра может выиграть?

— За счет опыта. После «Атлетико» должна появиться уверенность. Если мы два матча подряд с «Атлетико» так удачно играем, то «Зальцбург» должны обыгрывать. Должен быть определенный оптимизм. Тем более светит попадание в весеннюю часть Лиги чемпионов. Мотивация у «Локомотива» очень хорошая.

— «Локомотив» хвалят за игру в Лиге чемпионов, но в РПЛ команда идет на седьмом месте. Как оцениваете работу Николича?

— Не знаю, кто такой тренер Николич. Он еще очень мало работал. Трудно сказать, сильный это тренер или нет. Пока я не вижу каких-то кардинальных перемен в игре «Локомотива» по сравнению с Семиным. Но у него просто нет времени, чтобы что-то менять и свое придумывать. После сборов, весной, мы увидим, что он сделал с «Локомотивом». (Константин Колмаков)