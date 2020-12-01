В матче группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» произошла потасовка. После пенальти, реализованного Антоном Миранчуком, «Локо» попытался поскорее доставить мяч к центру поля. Однако голкипер команды Цицан Станкович упал с мячом в ворота и не хотел его отдавать. Футболисты стали отбирать его, что привело к небольшой стычке.

Арбитр показал желтую карточку Станковичу, а также его одноклубнику Андре Рамалью и двум футболистам «Локомотива» — Владиславу Игнатьеву и Мурило.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»