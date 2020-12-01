Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Локомотив» — «Зальцбург»: после гола хозяев произошла потасовка

22:38
Потасовка в матче &quot;Локомотив&quot; - &quot;Зальцбург&quot;. Потасовка в матче &quot;Локомотив&quot; - &quot;Зальцбург&quot;.
Потасовка в матче &quot;Локомотив&quot; - &quot;Зальцбург&quot;.
Теги:

В матче группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» произошла потасовка. После пенальти, реализованного Антоном Миранчуком, «Локо» попытался поскорее доставить мяч к центру поля. Однако голкипер команды Цицан Станкович упал с мячом в ворота и не хотел его отдавать. Футболисты стали отбирать его, что привело к небольшой стычке.

Арбитр показал желтую карточку Станковичу, а также его одноклубнику Андре Рамалью и двум футболистам «Локомотива» — Владиславу Игнатьеву и Мурило.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир