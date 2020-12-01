«Локомотив» в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» сохраняет шансы на попадание в плей-офф. На данный момент на счету железнодорожников 3 очка, у «Зальцбурга» — одно, у «Атлетико» — 5, а у обеспечившей себе первое место в группе «Баварии» — 12.

Команда Марко Николича выйдет в 1/8 финала, если:

— выиграет два оставшихся матча (с «Зальцбургом» дома и с «Баварией» в гостях), а «Атлетико» хотя бы один раз проиграет или дважды сыграет вничью;

— наберет в оставшихся играх четыре очка, а «Атлетико» — не больше одного;

— наберет три очка, а мадридская команда дважды проиграет.

При равенстве очков у «Локомотива» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится сегодня, начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»