«Локомотив» — «Зальцбург»: победа сохранит шансы железнодорожников на плей-офф
«Локомотив» в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» сохраняет шансы на попадание в плей-офф. На данный момент на счету железнодорожников 3 очка, у «Зальцбурга» — одно, у «Атлетико» — 5, а у обеспечившей себе первое место в группе «Баварии» — 12.
Команда Марко Николича выйдет в 1/8 финала, если:
— выиграет два оставшихся матча (с «Зальцбургом» дома и с «Баварией» в гостях), а «Атлетико» хотя бы один раз проиграет или дважды сыграет вничью;
— наберет в оставшихся играх четыре очка, а «Атлетико» — не больше одного;
— наберет три очка, а мадридская команда дважды проиграет.
При равенстве очков у «Локомотива» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).
Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится сегодня, начало — в 20.55 по московскому времени.
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