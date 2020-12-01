Тренер «Зальцбурга» Марш отметил проблемы «Локо» перед матчем Лиги чемпионов
20:40
Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Локомотива». Железнодорожники перед игрой лишились Даниила Куликова и Гжегожа Крыховяка из-за сомнительных тестов на коронавирус.
— У «Локо» есть проблемы. И тесты, и травмы, — сказал Марш в эфире «Матч ТВ». — Думаю, они сыграют в три центральных защитника. Но они очень большая команда, очень агрессивная. Для нас эта игра невероятно важна. Если они будут играть на ничью, то мы должны играть на победу.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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