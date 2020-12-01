Тренер «Зальцбурга» Марш отметил проблемы «Локо» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Локомотива». Железнодорожники перед игрой лишились Даниила Куликова и Гжегожа Крыховяка из-за сомнительных тестов на коронавирус.

— У «Локо» есть проблемы. И тесты, и травмы, — сказал Марш в эфире «Матч ТВ». — Думаю, они сыграют в три центральных защитника. Но они очень большая команда, очень агрессивная. Для нас эта игра невероятно важна. Если они будут играть на ничью, то мы должны играть на победу.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»