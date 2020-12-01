Николичу пришлось менять план на игру «Локо» с «Зальцбургом» за два дня до матча
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга». По словам специалиста, ему в спешном порядке пришлось менять план до игру. Ранее стало известно, что Даниил Куликов и Гжегож Крыховяк пропустят встречу из-за сомнительных тестов на коронавирус.
«Поставили состав, который был возможен, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ». — У нас появились трудности. Не было игроков в опорной зоне, пришлось поставить тех, кто здоров. Надо справляться с ситуацией. Я всегда верю в нашу команду.
По словам специалиста, план на игру пришлось изменить в воскресенье ночью из-за ситуации с игроками. Он выразил надежду, что новый план сработает и пообещал сделать все для выхода в евровесну.
Матч «Локомотив» — «Атлетико» начнется в 20.55 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю