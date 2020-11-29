На матч «Локомотива» и «Зальцбурга» назначена бригада арбитров из Турции

На матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Зальцбургом» назначена турецкая бригада арбитров. Главным судьей стал Али Палабыйык, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан, четвертый рефери — Арда Кардешлер. ВАР — Абдулкадир Битиген, АВАР — Мете Калкаван.

После четырех туров «Локомотив» занимает третье место с тремя очками, отставая на два балла от мадридского «Атлетико». Замыкает таблицу с одним очком «Зальцбург», а первое место себе уже гарантировала мюнхенская «Бавария» (12 очков).