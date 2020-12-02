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Семин — о матче «Локо» — «Зальцбург»: «Футболом должны руководить люди, которые его любят»

01:12
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения красно-зеленых от «Зальцбурга» в Лиге чемпионов (1:3) раскритиковал руководство клуба. Специалист в мае покинул команду до завершения сезона-2019/20, так как истек строк контракта.

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — написал Семин в Instagram.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.

Локомотив — Зальцбург

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