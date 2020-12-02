Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения красно-зеленых от «Зальцбурга» в Лиге чемпионов (1:3) раскритиковал руководство клуба. Специалист в мае покинул команду до завершения сезона-2019/20, так как истек строк контракта.

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!» — написал Семин в Instagram.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.