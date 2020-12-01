Баринов призвал «Локо» прислушаться к мнению фанатов об увольнении Кикнадзе

Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение от «Зальцбурга» (1:3) в матче Лиги Чемпионов.

— Чего тут было ждать? Двое выпали из-за коронавируса. С будущим игроком сборной Бразилии Мурило не знаю, что делать. Если такого бразильцы возьмут, опять влетят 0:7. Попробуйте посчитать, сколько он сегодня совершил трагических ошибок, — сказал Баринов в интервью «СЭ». — Болельщики про руководство все правильно прокричали. Хотели поставить автобус? Какой-то автобус без колес получился, не сдвинуть его было. У «Зальцбурга» все намного быстрее и точнее.

Николич сказал, что буду играть на результат. Вот и результат. Горько! Вспомнились сразу слова монолога из «Пира во время чумы»: «Есть упоение в бою!». А тут нет упоения. Что они хотели сделать сегодня? Игры нет, посмотрите на эти ошибки в передачах, подборах. Не получают они удовольствия от боя.

Надо слушать болельщиков. Эти люди, которые заявляют, что понимают много в футболе, знают гораздо меньше фанатов. Так что к ним надо прислушиваться! Если они говорят, что надо увольнять Кикнадзе, значит надо увольнять. (Сергей Федоров)