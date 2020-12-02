Кикнадзе и Николич продолжат работать в «Локомотиве»
10:05
Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «СЭ», что к руководству клуба и главному тренеру не будут применяться оргвыводы.
— Будут ли какие-то оргвыводы относительно руководства и тренера?
— Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом.
После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.
(Севастиан Терлецкий)
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