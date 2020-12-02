Бородюк прокомментировал поражение «Локо» от «Зальцбурга»

Известный российский тренер Александр Бородюк поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3). Он считает, что в Тинькофф чемпионате России матчам не хватает интенсивности.

«Как я и говорил до и игры, решающим фактором оказались кондиции команд, — сказал специалиста в эфире «Матч ТВ». — Тренер «Зальцбурга» подтвердил это после игры, отметив, что они выиграли в беге, плюс он сказал о единоборствах. Это и были основными моментами, которые принесли победу австрийцам».

По мнению тренера, российские команды уступают европейским в скорости. Он считает, что при селекции нужно больше смотреть на скоростных игроков, чтобы российский чемпионат стал более интенсивным.

В составе «Зальцбурга» дубль сделал Мергим Бериша, еще один мяч забил Карим Адейеми. У «Локо» отличился Антон Миранчук, который реализовал пенальти. «Локомотив» с четырьмя очками занимает последнее место в группе А. Команда потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но еще может сыграть в Лиге Европы. У «Зальцбурга» четыре очка и третья позиция. Вторым идет «Атлетико» — шесть очков. Досрочно выиграла группу «Бавария» (13 очков).