Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Бородюк прокомментировал поражение «Локо» от «Зальцбурга»

17:46
Александр Бородюк. Фото "СЭ"
Александр Бородюк. Фото "СЭ"
Теги:

Известный российский тренер Александр Бородюк поделился мнением о поражении «Локомотива» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3). Он считает, что в Тинькофф чемпионате России матчам не хватает интенсивности.

«Как я и говорил до и игры, решающим фактором оказались кондиции команд, — сказал специалиста в эфире «Матч ТВ». — Тренер «Зальцбурга» подтвердил это после игры, отметив, что они выиграли в беге, плюс он сказал о единоборствах. Это и были основными моментами, которые принесли победу австрийцам».

По мнению тренера, российские команды уступают европейским в скорости. Он считает, что при селекции нужно больше смотреть на скоростных игроков, чтобы российский чемпионат стал более интенсивным.

В составе «Зальцбурга» дубль сделал Мергим Бериша, еще один мяч забил Карим Адейеми. У «Локо» отличился Антон Миранчук, который реализовал пенальти. «Локомотив» с четырьмя очками занимает последнее место в группе А. Команда потеряла шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но еще может сыграть в Лиге Европы. У «Зальцбурга» четыре очка и третья позиция. Вторым идет «Атлетико» — шесть очков. Досрочно выиграла группу «Бавария» (13 очков).

Локомотив — Зальцбург

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/spbnews_NI1279704_Aleksandr_Boroduk_Nashi_komandy_ustupajut_v_skorosti_nuzhno_uvelichit_intensivnost_matchej_RPL

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16390
Все опросы
Вы ходите на футбол во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир