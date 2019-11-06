«Локомотив» — «Ювентус»: все голы матча
21:27
«Локомотив» играет с «Ювентусом» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Голом в составе «бьянконери» отметился хавбек Аарон Рэмси, у железнодорожников отличился полузащитник Алексей Миранчук.
3-я минута, гол Рэмси
? «Ювентус» вышел вперед на 4-й минуте встречи после розыгрыша штрафного.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
? #ЛокоЮвентус на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» #UCL pic.twitter.com/DMIdkzZBRi
12-я минута, гол Миранчука
? Гол Алексея Миранчука на 12-й минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
? #ЛокоЮвентус на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» #UCL pic.twitter.com/VyW4MfsL2D
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Опрос
проголосовало: 1447Все опросы
Выйдет ли «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...