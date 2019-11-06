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«Локомотив» — «Ювентус»: все голы матча

21:27
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«Локомотив» играет с «Ювентусом» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Голом в составе «бьянконери» отметился хавбек Аарон Рэмси, у железнодорожников отличился полузащитник Алексей Миранчук.

3-я минута, гол Рэмси

12-я минута, гол Миранчука

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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