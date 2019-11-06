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«Локомотив» — «Ювентус»: кто открыл счет — Роналду, Рэмси или Гильерме?

21:35
«Локомотив» — «Ювентус».
«Локомотив» — «Ювентус».
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На 4-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» счет был открыт. После удара Криштиану Роналду Гильерме упустил мяч, тот покатился в сторону ворот и уже на ленточке его пихнул в сетку Аарон Рэмси. Конечно, автором гол должен был стать португалец, но его партнер по «Юве» коснулся мяча до того, как он полностью пересек линию ворот. В этой ситуации представители УЕФА записали мяч на счет Рэмси. (Александр Бобров)

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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