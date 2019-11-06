«Локомотив» — «Ювентус»: Алексей Миранчук сравнял счет
21:09
«Локомотив» сравнял счет в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». Гол на 12-й минуте забил хавбек Алексей Миранчук.
«Юве» второй матч не успевает за Миранчуком. Бонуччи смотрел футбол, пока Алексей сравнивал счет ???https://t.co/3tAgL2XXGS#ЛокоЮве pic.twitter.com/mTyCRJ8qnK— Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2019
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