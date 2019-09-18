«Локомотив» вырвал ничью у «Байера» в Юношеской лиге УЕФА

«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче 1-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА (2:2). Железнодорожники уступали со счетом 0:2, однако в концовке встречи смогли отыграться благодаря голам хавбека Вадима Карева и защитника Михаила Иванькова.

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа D

«Байер — мол.» — «Локомотив — мол.» — 2:2 (2:0)

Голы: Рут, 4 — с пенальти (1:0). Скотт, 15 (2:0). Карев, 79 (2:1). Иваньков, 88 (2:2).

«Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ (Шарков, 46), Петухов (Черняков, 64), Иосифов, Петров, Черный, М.Мухин, Барабошкин (Карев, 64), Сулейманов.

Предупреждения: Петухов, 53. Петров, 74.

Судья: Кристьянссон (Исландия).

18 сентября. Леверкузен. Стадион «Ульрих-Хаберланд».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей