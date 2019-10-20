«Локомотив» вылетел в Турин на матч с «Ювентусом»

«Локомотив» отправился в Турин на матч с «Ювентусом» в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет во вторник, 22 октября.

«Локомотив» занимает 3-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Ювентус» с 4 баллами располагается на 1-й строчке.

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