«Локомотив» вылетел в Турин на матч с «Ювентусом»
17:54
«Локомотив» отправился в Турин на матч с «Ювентусом» в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет во вторник, 22 октября.
?? В Турин!#ЛигаЧемпионов #ЮвеЛоко #UCL #JuveFCLM pic.twitter.com/gAAG6rMyQq— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 20, 2019
«Локомотив» занимает 3-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Ювентус» с 4 баллами располагается на 1-й строчке.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур