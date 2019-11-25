«Локомотив» в хорошем настроении подходит к матчу с «Байером»
16:56
«Локомотив» поделился в своем Twitter фотографиями с тренировок в преддверии матча группового турнира с «Байером».
Настроение ?#ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04 pic.twitter.com/xoPm3teyjA— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2019
Настроение ?#ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04 pic.twitter.com/xoPm3teyjA— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2019
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