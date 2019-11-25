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«Локомотив» в хорошем настроении подходит к матчу с «Байером»

16:56
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«Локомотив» поделился в своем Twitter фотографиями с тренировок в преддверии матча группового турнира с «Байером».

Локомотив — Байер

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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